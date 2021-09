In Montenegro ist es vor der Amtseinführung des neuen serbisch-orthodoxen Metropoliten Joanikije zu Ausschreitungen gekommen.

Hunderte Demonstranten errichteten in der Stadt Cetinje Straßenblockaden und griffen die Polizei unter anderem mit Steinen an. Die Gegner der serbisch-orthodoxen Kirche in Montenegro wollten verhindern, dass der Metropolit sowie der aus Belgrad angereiste serbisch-orthodoxe Patriach Porfirije das Kloster erreichen, wo heute die Amtseinführung stattfinden soll.



Die Montenegriner sind tief gespalten über die Beziehungen ihres Landes zum benachbarten Serbien und zur serbisch-orthodoxen Kirche, die die dominierende religiöse Institution des Landes ist. Seit Montenegros Abspaltung von Serbien im Jahr 2006 setzen sich die Unabhängigkeitsbefürworter für eine eigene christlich-orthodoxe Kirche in ihrem Land ein.

