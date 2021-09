Begleitet von Protesten und Krawallen ist in Montenegro das neue Oberhaupt der dortigen serbisch-orthodoxen Kirche, Metropolit Joanikije, geweiht worden.

Die Zeremonie im Kloster der ehemaligen Hauptstadt Cetinje wurde von rund 1.800 Polizisten geschützt. An der Feier nahm auch der gesamtkirchliche Patriarch Porfirije aus Serbien teil. Beide erreichten und verließen den Ort per Hubschrauber.



Gestern war es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Gegnern der serbisch-orthodoxen Kirche gekommen, die versucht hatten, die Weihe mit Straßenblockaden zu verhindern.



Die Montenegriner sind tief gespalten über die Beziehungen ihres Landes zum benachbarten Serbien und zur serbisch-orthodoxen Kirche, die die dominierende religiöse Institution des Landes ist. Seit Montenegros Unabhängigkeit von Serbien im Jahr 2006 versuchen die Unabhängigkeitsbefürworter verstärkt, eine eigene orthodoxe Kirche in ihrem Land voranzubringen.

