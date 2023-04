Weltärztebund

Prof. Dr. med. Frank Ulrich Montgomery (picture alliance/dpa / Guido Kirchner)

Die Engpässe nähmen bereits seit über zehn Jahren zu, sagte Montgomery der Funke-Mediengruppe. Der Grund seien falsch gesetzte wirtschaftliche Anreize für der Pharmaindustrie. So würden die Margen bei Massenprodukten außerhalb des Patentschutzes als gering eingeschätzt, wodurch die Konzerne kein Interesse mehr an diesen Medikamenten hätten und die Produktion an Billiglohnländer wie China oder Indien wegschöben. Brenne dort dann etwa eine Fabrik ab, komme es etwa zu einem Mangel an einer Grundsubstanz, so dass plötzlich ein Arzneimittel auf der ganzen Welt fehle.

Weiter erklärte Montgomery, eine verpflichtende EU-Reserve ließe sich sofort schaffen. Auch müsse die Politik mit passenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Produktionsstandorte zurück nach Europa holen und Lieferketten mit mehreren Quellen für Medikamente gesetzlich absichern.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.