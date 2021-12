Die Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca. (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Luka Dakskobler)

Montgomery sagte dem Fernsehsender RTL, das Mainzer Unternehmen Biontech etwa habe vom deutschen Staat 375 Millionen Euro für die Entwicklung seines Corona-Impfstoffs bekommen. Später habe Biontech für die ersten neun Monate des Jahres einen Gewinn von sieben Milliarden Euro ausgewiesen. In einem solchen Fall sei er dafür, dass man die Gewinne mit staatlichen Maßnahmen beschränke - oder aber das Geld nutze, um damit Impfstoff für die armen Menschen in der Welt zu kaufen, so Montgomery.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.