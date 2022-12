Montgomery sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), nach dem abrupten Ende der Null-Covid-Politik sei China momentan ein, Zitat, "gewaltiger Bioreaktor". Die chinesische Regierung habe angesichts von Millionen Neuinfektionen die Kontrolle verloren und niemand wisse, ob sich neue Corona-Mutationen entwickelten. Montgomery betonte, es sei wichtig, Varianten durch Sequenzierung möglichst schnell zu erkennen. In Frankfurt am Main landeten jede Woche elf Flugzeuge aus China. Da erscheine es zumutbar, alle Passagiere bei Abflug und Ankunft zu testen. Mehrere Länder, darunter in Europa etwa Italien, Frankreich und Großbritannien, hatten ihre Einreisebestimmungen für Reisende aus China diese Woche bereits verschärft. Das Bundesgesundheitsministerium sieht derzeit noch keine Notwendigkeit für Routine-Tests.