Im kanadischen Montreal sind Außenministerinnen aus aller Welt zusammengekommen, um über die weibliche Perspektive in der internationalen Politik zu sprechen.

Organisiert wurde das Treffen von der kanadischen Außenministerin und der Außenbeauftragten der Europäischen Union. 16 Amtskolleginnen nahmen die Einladung an, was den Angaben zufolge mehr als der Hälfte aller Außenministerinnen weltweit entspricht.



Man habe beschlossen, sich auf informeller Ebene von nun an häufiger zu treffen, sagte die EU-Außenbeauftragte Mogherini nach den Gesprächen. Es sei dabei nicht nur um Frauenthemen gegangen, sondern auch um Syrien und die Ukraine und die Frage, wie man solche Konflikte verhindern könne.