Startenor José Carreras hat die im Alter von 85 Jahren gestorbene spanische Sopranistin Montserrat Caballé als weltbeste Sopranistin gewürdigt.

Im Rundfunksender "Catalunya" hob er vor allem ihre Vielseitigkeit hervor. Spaniens Ministerpräsident Sánchez nannte sie eine große Botschafterin ihres Landes.



Caballé war in der vergangenen Nacht in einem Krankenhaus in Barcelona gestorben, in dem sie sich seit Mitte September befunden hatte. Sie studierte Gesang in Barcelona und Mailand und debütierte 1956 in Basel als Mimi in der Puccini-Oper La Bohème. Nach mehreren Stationen sang sie 1965 erstmals an der Metropolitan Opera und in der Carnegie Hall in New York, wodurch sie international bekannt wurde. Caballé übernahm im Laufe ihrer Karriere etwa 90 Opernrollen und sang häufig als Gast bei Festspielen. Seit 1971 trat sie regelmäßig an der Hamburgischen Staatsoper auf. 2007 erhielt sie den Musikpreis Echo Klassik für ihr Lebenswerk.