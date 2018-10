Nach dem Moorbrand im Emsland gibt es nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums keine akuten Hinweise auf radioaktive Strahlung.

Es gebe auch keine Erkenntnisse darüber, dass auf dem Gebiet jemals Unranmunition getestet worden sei, teilte ein Sprecher in Berlin mit. Diese Vermutung war in Zeitungsberichten geäußert worden. Spezialisten der Bundeswehr sind mit den Untersuchungen beauftragt. Der Moorbrand bei Meppen in Niedersachsen war am 3. September nach einem Waffentest ausgebrochen.