Klimapolitik

Das wurde heute in Warschau im Vorfeld von Morawieckis Besuch am Montag in Paris bekannt. Er wolle bei Frankreichs Präsident Macron dafür werben, den Preis für CO2-Zertifikate der EU bei 25 bis 30 Euro pro Tonne einzufrieren, sagte Morawiecki im polnischen Fernsehen. Der Krieg in der Ukraine destabilisiere Europa. Daher sei es nötig, den CO2-Preis auf einem akzeptablen Niveau zu belassen, so Morawiecki.

Vorgesehen ist bisher, dass der Preis für eine Tonne CO2 im Jahr 2023 auf 35 Euro, im Jahr 2024 auf 45 Euro pro Tonne steigt. Dies bedeutet höhere Kosten für fossile Energieträger, deren Preise durch den Ukraine-Krieg ohnehin stark angestiegen sind.

