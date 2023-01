Leopard-Panzer der Bundeswehr (dpa / picture alliance / Michael Kappeler)

Er könne sich keine Situation vorstellen, in der solch eine Zustimmung nicht bald erteilt werde, sagte Morawiecki vor seinem Abflug nach Berlin. Er werde in der deutschen Hauptstadt Gespräche mit Politikern aus dem gesamten politischen Spektrum zu den Panzerlieferungen führen, kündigte er an.

Morawiecki will heute an einer Festmatinee der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilnehmen. Anlass ist ein Jubiläum des ehemaligen Bundestagspräsidenten Schäuble; er ist seit 50 Jahren Abgeordneter im Parlament.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.