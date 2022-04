Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki (www.imago-images.de)

Diese funktionierten bis zum heutigen Tag nicht, sagte der Regierungschef am Abend im ARD-Fernsehen. Tatsächlich gehe die Kriegs- und Verbrechensmaschine der Russen weiter. Dabei sehe er Menschen, die dahingeschlachtet würden, wie im Zweiten Weltkrieg. Er tue alles, was in seiner Macht stehe, um auf stärkere wirtschaftliche Strafmaßnahmen hinzuwirken, betonte Morawiecki.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.