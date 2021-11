Migration: Merkel telefoniert mit Lukaschenko (imago / SNA / Viktor Tolochko)

Wenn man nicht in der Lage sei, jetzt Tausende Zuwanderer fernzuhalten, dann würden es bald Hunderttausende oder Millionen sein, sagte Morawiecki der "Bild"-Zeitung. Sein Land beweise derzeit am Grenzzaun zu Belarus, dass effektiver Grenzschutz möglich sei. Dort komme kaum jemand durch.

Bundeskanzlerin Merkel hatte Polen angesichts der Lage an der Grenze die volle deutsche Solidarität zugesichert. Die Kanzlerin telefonierte gestern auch ein weiteres Mal mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko. Nach Angaben von Regierungssprecher Seibert forderte sie ihn dazu auf, die Versorgung der Flüchtlinge zu ermöglichen.

Die EU kündigte Hilfslieferungen für die Migranten an. In einem ersten Schritt würden 700.000 Euro für Nahrung, Decken und andere Güter bereit gestellt, um die Menschen an der Grenze zu Polen zu versorgen, teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel mit.

