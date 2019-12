In der Affäre um den Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia wächst der Druck auf Premierminister Muscat.

Ein Bündnis von NGOs hat einen Brief an die Staats- und Regierungschefs der EU geschrieben. Unterzeichnet haben auch Reporter ohne Grenzen und Transparency International. Die Organisationen appellieren an die EU, Muscat in die Pflicht zu nehmen. Er müsse garantieren, dass die Ermittlungen und Gerichtsverfahren unparteiisch und zügig abliefen. Die jüngsten Entwicklungen hätten ergeben, dass der Premier selbst eng mit mehreren Verdächtigen verbunden sei. So habe

der angeklagte Geschäftsmann Fenech zwar gestanden, Mittelsmann gewesen zu sein. Er habe zugleich aber Muscats früheren Büroleiter beschuldigt, die Tat angeordnet zu haben.



Caruana Galizia war im Oktober 2017 in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Sie hatte über Korruption in der Regierung und der Wirtschaft berichtet.