Mord an Georgier in Berlin

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass es sich bei dem Mord an einem Georgier tschetschenischer Abstammung im vergangenen Jahr in Berlin um einen staatlichen Tötungsauftrag der russischen Regierung gehandelt hat.

Gegen den mutmaßlichen Täter, einen russischen Staatsbürger, wurde Anklage vor dem Berliner Kammergericht erhoben. Die Bundesanwaltschaft teilte mit, staatliche Stellen der Zentralregierung der Russischen Föderation hätten dem Angeklagten den Auftrag erteilt, das Opfer zu liquidieren. Der 40-Jährige war am 23. August 2019 im Kleinen Tiergarten in Berlin erschossen worden. Der mutmaßliche Täter wurde noch am selben Tag festgenommen.



Der Fall führte zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Berlin und Moskau. Deutschland wies im Dezember 2019 zwei russische Diplomaten aus. Zur Begründung hieß es, die russische Regierung zeige keine Bereitschaft, bei der Aufklärung zu helfen. Moskau reagierte mit der Ausweisung zweier deutscher Diplomaten.



Bundesaußenminister Maas sagte heute in Wien, die Bundesregierung behalte sich weitere Maßnahmen ausdrücklich vor.