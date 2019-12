Mord an Georgier

Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter hat das russische Verhalten im Fall des Mordes an einem Georgier im Berliner Tiergarten als scheinheilig kritisiert.

Die Ausweisung der zwei russischen Diplomaten aus Deutschland sei angemessen, sagte Kiesewetter dem Radiosender Bayern Zwei. Dass Russland die Bitte Deutschlands zur Aufklärung des Falls ignoriert habe, spreche dafür, dass Moskau etwas zu verbergen habe. Auch der europapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Link, stellte sich hinter das Vorgehen der Bundesregierung. Es liege nun an Russland, Vertrauen aufzubauen und den Eindruck von Selbstjustiz zu zerstreuen, sagte Link im Deutschlandfunk.



Der 40 Jahre alte Georgier war im August erschossen worden. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Russland wird verdächtigt, die Tötung in Auftrag gegeben zu haben.