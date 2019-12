Bundeskanzlerin Merkel hat die Ausweisung von zwei russischen Diplomaten verteidigt. Sie waren heute im Zusammenhang mit dem Mord an einem Georgier im Sommer in Berlin zu unerwünschten Personen erklärt worden. Das russische Außenministerium sprach von einem unfreundlichen und unbegründeten Vorgehen.

Merkel sagte, von Russland sei keine Unterstützung bei der Aufklärung des Mordes gekommen. Das sei - Zitat - "bilateral schon ein Ereignis". Sie erwarte aber nicht, dass die diplomatischen Spannungen zwischen Berlin und Moskau den bevorstehenden Ukraine-Gipfel im sogenannten Normandie-Format beeinträchtigen werden.



Russlands Außenminister Lawrow sagte, eine Antwort auf die Ausweisung der Diplomaten werde nicht lange auf sich warten lassen.



Die Bundesanwaltschaft sieht Anhaltspunkte dafür, dass der Mord entweder im Auftrag staatlicher Stellen der Russischen Föderation oder der Autonomen Tschetschenischen Republik erfolgte.



Das Auswärtige Amt begründete die Ausweisung damit, dass russische Behörden trotz wiederholter Aufforderungen auf ranghoher Ebene nicht hinreichend an der Aufklärung des Falls mitgewirkt hätten. Nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" handelt es sich bei den beiden Ausgewiesenen um Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU.



Kreml-Sprecher Peskow betonte, eine Beteiligung staatlicher russischer Stellen an dem Mord sei eine "absolut haltlose Spekulation". Er glaube nicht, dass es dafür ernsthafte Verdachtsmomente gebe. Den deutschen Medien warf er vor, das Thema aufzubauschen.

Bundesanwaltschaft ermittelt

Die Bundesanwaltschaft bestätigte, dass sie die Ermittlungen in dem Fall übernommen hat. Es gebe zureichende Anhaltspunkte, dass der Georgier im Auftrag staatlicher Stellen Russlands oder Tschetscheniens getötet worden sei, erklärte die Behörde.



Der Mann war am 23. August in einem Park im Berliner Stadtteil Moabit erschossen worden. Im Tschetschenien-Krieg soll er auf Seiten anti-russischer Separatisten aktiv gewesen sein. Seit 2016 lebte er in Deutschland. Der mutmaßliche Täter ist nach Angaben der Bundesanwaltschaft ein russischer Staatsbürger. Er wurde kurz nach der Tat festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.