In der Affäre um die Ermordung der Enthüllungsjournalistin Caruana Galizia ist nun auch eine Ministerin der maltesischen Regierung zurückgetreten.

Die für die Nebeninsel Gozo zuständige Politikerin, die ebenfalls Caruana heißt, gab in der Hauptstadt Valetta ihre Demission bekannt. Die Zeitung "Times of Malta" hatte zuvor berichtet, dass der Mann der Ministerin, der frühere Vize-Polizeichef des Landes, im Jahr 2018 gemeinsam mit dem Geschäftsmann Fenech zu einem Fußballspiel nach Großbritannien gereist war. Fenech muss sich seit November wegen des Vorwurfs der Beihilfe zu dem Mord im Oktober 2017 vor Gericht verantworten. Der Polizeichef war an den Ermittlungen beteiligt. Er argumentiert, zum Zeitpunkt der Reise aber noch nicht von dem Verdacht gegen Fenech gewusst zu haben.



Daphne Caruana Galizia hatte regelmäßig über Korruption, Geldwäsche und andere illegale Geschäfte in Malta berichtet. Nach heftigen Protesten wegen der schleppenden Ermittlungen war vor rund einer Woche bereits Maltas Ministerpräsident Muscat zurückgetreten.