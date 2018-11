Rund ein Jahr nach dem Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia hat die Polizei laut einem Medienbericht die mutmaßlichen Hintermänner identifiziert.

Die Zeitung "Times of Malta" schreibt unter Berufung auf Ermittler, es werde eine Gruppe von mehr als zwei Personen hinter der Tat vermutet. Die Ermittlungen seien bereits weit fortgeschritten. Die Verdächtigen hätten demnach unterschiedliche Motive für den Mord gehabt und gemeinsam die Täter beauftragt. Namen wurden allerdings nicht genannt.



Galizia war am 16. Oktober 2017 in ihrem fahrenden Auto in die Luft gesprengt worden. Die Journalistin hatte unter anderem über Korruption und Geldwäsche berichtet. Einige Wochen nach der Tat waren drei Männer festgenommen worden, die den Sprengsatz unter dem Fahrzeug angebracht haben sollen.