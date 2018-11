Mord an Khashoggi

US-Präsident Trump bezweifelt, dass der Geheimdienst CIA eindeutige Belege für eine Beteiligung des saudischen Kronprinzen Bin Salman an der Ermordung des Journalisten Khashoggi hat.

Trump sagte in Florida, die Ermittler seien zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen. Vielleicht ließen sich die genauen Hintergründe nie aufklären. Erneut nannte Trump Saudi-Arabien einen extrem wichtigen politischen und wirtschaftlichen Partner der USA. Die "Washington Post" hatte dagegen unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, die CIA sehe den Kronprinzen als Drahtzieher hinter dem gewaltsamen Tod Khashoggis. Unter anderem gebe es die Aufnahme eines Telefongesprächs, in dem Bin Salman gesagt haben soll, Khashoggi müsse so schnell wie möglich zum Schweigen gebracht werden.