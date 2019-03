Mord an Kims Halbbruder

Im Fall um den Giftmord am Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un lässt die Justiz Malaysias eine der beiden Tatverdächtigen frei.

Die Staatsanwaltschaft liess die Mordvorwürfe gegen die Frau fallen. Sie sei vom nordkoreanischen Geheimdienst für die Tat missbraucht worden, hieß es in Kuala Lumpur. Ihr sei nicht klar gewesen, dass sie an einem Anschlag auf Kim Jong Nam beteiligt sei. Vielmehr habe sie gedacht, Mitwirkende eines TV-Scherzes mit versteckter Kamera zu sein.



Der ältere Halbbruder von Kim Jong Un war im Februar 2017 auf dem Flughafen von Kuala Lumpur von der Indonesierin und einer Vietnamesin mit dem Nervengift VX bespritzt worden und gestorben. Die Hintergründe der Tat sind unklar, allerdings hatte sich Kim Jong Nam mit der Führung in Pjöngjang überworfen.