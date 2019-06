Bundesinnenminister Seehofer hat sich schockiert darüber gezeigt, dass der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke vermutlich rechtsextremistisch motiviert war.

Der CSU-Politiker sagte in Berlin, ein solcher Anschlag auf einen führenden Repräsentanten des Staates sei ein Alarmsignal. Die Tat richte sich gegen alle Menschen in Deutschland. Rechtsextremismus sei eine erhebliche Gefahr für die Gesellschaft. Er müsse mit allen Mitteln des Rechtsstaats bekämpft werden, betonte der Innenminister. Jetzt sei die Stunde der Ermittler.



Der Präsident des Bundeskriminalamts, Münch, erklärte, bislang habe sich der dringend tatverdächtige 45-Jährige nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Tatwaffe sei noch nicht gefunden worden. Nach Angaben des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungschutz, Haldenwang, war der Verdächtige den Sicherheitsbehörden lange bekannt. Er habe eine Art rechtsextremistische Karriere vor allem in den 1980er und 1990er-Jahren begonnen. Zuletzt habe sich der Mann aber eher unauffällig verhalten, ergänzte Haldenwang.

AfD-Spitze verurteilt Mord

Die Bundesanwaltschaft hatte die Ermittlungen im dem Fall gestern an sich gezogen und erklärt, es lägen ausreichende Anhaltspunkte für einen rechtsextremen Hintergrund vor. Diese ergäben sich aus dem Vorleben und den öffentlich geäußerten politischen Ansichten des dringend tatverdächtigen 45-Jährigen. Unklar ist laut Bundesanwaltschaft, ob es weitere Tatbeteiligte oder Hintermänner gibt.



Auch die AfD-Spitze hat den Mord an Lübcke verurteilt. Die Parteivorsitzenden Meuthen und Gauland teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, der widerwärtige Mord müsse umgehend und lückenlos aufgeklärt und mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden. Politischer Wille dürfe sich nur in den Grenzen des Grundgesetzes manifestieren, betonten beide.



Die Tat wird auch den Bundestag beschäftigen. Die Fraktion der Linken hat nach eigenen Angaben eine Aktuelle Stunde im Parlament beantragt. Zudem gibt es Forderungen nach einer Sondersitzung des Innenausschusses.