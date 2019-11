Mord an maltesischer Journalistin

In Malta zieht der Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia personelle Konsequenzen nach sich.

Wie Ministerpräsident Muscat in Valetta mitteilte, trat sein Büroleiter zurück. Dieser soll verhört worden sein, nachdem ein Hauptverdächtiger in dem Fall seinen Namen genannt hatte.



Die Enthüllungsjournalistin Galizia war vor zwei Jahren bei einem Sprengstoffanschlag auf ihr Auto getötet worden. Sie hatte regelmäßig über Korruption, Geldwäsche und andere illegale Geschäfte in Malta berichtet. Die Ermittlungen laufen noch.