Gut einen Monat nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Moïse hat die Wahlbehörde einen neuen Wahltermin festgelegt.

Zuletzt stand ein Datum im September im Raum. Nun sollen in dem Karibikstaat am 7. November Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sowie ein Verfassungsreferendum abgehalten werden. Die zweite Runde der beiden Wahlen ebenso wie Abstimmungen in den Kommunen sind für den 23. Januar vorgesehen. Parlamentswahlen hätten eigentlich bereits 2019 stattfinden sollen. Sie waren aber wegen der politischen Krise in dem Land verschoben worden.



Staatschef Moïse war am 7. Juli in seinem Haus in Port-au-Prince von einem Mordkommando erschossen worden (Audio-Link). Seine Frau überlebte schwer verletzt. Die haitianische Polizei hat 44 Verdächtige im Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen, darunter zwölf Polizisten.

