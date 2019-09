Nach dem Mord an einem Tschetschenen aus Georgien in Berlin fordern mehrere Politiker Aufklärung von der Bundesregierung. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sensburg sieht Verbindungen zu Russland, SPD und Grüne wundern sich über das "laute Schweigen" der Regierung. Die Bundesanwaltschaft verfolgt die Ermittlungen.

Sensburg erklärte in der "Neuen Zürcher Zeitung", erste Erkenntnisse über den mutmaßlichen Täter, einen 49-jährigen Russen, deuteten in Richtung des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Der Grünen-Politiker und stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, von Notz, sagte der Zeitung, das bisherige laute Schweigen der Bundesregierung "zu diesem ungeheuren Vorgang irritiert massiv". Auch der SPD-Abgeordnete Felgentreu zeigte sich verwundert über die bisher ausgebliebene Reaktion. Falls sich der Verdacht gegen Russland erhärte, müsse die Bundesregierung unmissverständlich klarmachen, "dass ausländische Spione in Deutschland nicht einfach Menschen auf offener Straße töten können".



Wie die "NZZ" weiter berichtet, will sich in der kommenden Woche das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages mit dem Fall befassen. Es beaufsichtigt die Nachrichtendienste in Deutschland. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gab an, die Ermittlungen zu verfolgen, schaltete sich aber bisher nicht ein. Sie kann Ermittlungen aufnehmen, wenn ein Verdacht auf geheimdienstliche Agententätigkeit besteht.

Offenbar nicht der erste Mordanschlag auf das Opfer

Der 40-Jährige aus Georgien war am 23. August in Berlin erschossen worden. Er soll laut Medienberichten Anfang der 2000er-Jahre auf der Seite muslimischer Tschetschenen gegen Russland gekämpft und bereits einen Mordanschlag in Georgien überlebt haben.



Der tatverdächtige Russe soll Recherchen unter anderem des "Spiegels" zufolge mit einer falschen Identität nach Deutschland eingereist sein. Seine Passnummer führte demnach zu einer Einheit im Moskauer Innenministerium, die Dokumente für den Militärgeheimdienst GRU ausgestellt haben soll. Ein Sprecher des Kreml dementierte jegliche Verwicklung in den Vorfall. Der GRU wird auch in Verbindung mit dem Giftanschlag auf den früheren russischen Geheimdienstagenten Skripal und dessen Tochter im vergangenen Jahr in Großbritannien gebracht.