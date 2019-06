Mord an Walter Lübcke

Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, die Gefahr eines Terrorismus von rechts niemals wieder zu unterschätzen.

Wörtlich sagte er bei einem Auftritt in Kassel: "Es muss uns beschämen und darf uns nicht ruhen lassen, dass wir Walter Lübcke nicht schützen konnten." Steinmeier nahm damit Bezug auf den Tod des Kasseler Regierungspräsidenten, der Anfang Juni auf der Terrasse seines Hauses erschossen worden war. Taverdächtig ist ein 45-jähriger Rechtsextremist.



Der Bundespräsident betonte, dass die Gefahr nicht allein von rechtsextremen Gewalttätern ausgehe, sondern auch von Netzwerken, in denen sich diese legitimiert oder gar ermutigt fühlten. Wenn Ehrenamtliche, Bürgermeister und Kommunalpolitiker beschimpft, bedroht und tätlich angegriffen werden, dann sei das ein Alarmzeichen für die Demokratie.



Steinmeier äußerte sich auf einem Empfang des vor 100 Jahren gegründeten Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Er würdigte die Organisation als friedenstiftend in Zeiten von Nationalismus und Extremismus.