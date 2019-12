Am Rande des Gipfeltreffens in Paris hat Bundeskanzlerin Merkel Russland dazu aufgerufen, die Aufklärung des Mordes an einem Georgier in Berlin zu unterstützen.

In einem Vier-Augen-Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin sagte Merkel, sie erwarte von ihm, Informationen freizugeben und die Ermittlungen voranzutreiben. Putin erklärte, der Mann sei selbst ein Mörder gewesen, der sich an blutigen Handlungen auf russischem Boden beteiligt habe. Russland habe Deutschland dazu aufgerufen, ihn auszuliefern. Diesen Forderungen sei die Bundesrepublik aber nicht nachgekommen.



Die deutsche Staatsanwaltschaft vermutet russische oder tschetschenische Beteiligung an der Ermordung des Georgiers vor wenigen Monaten in Berlin. Russland streitet dies ab.