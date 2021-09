Nach dem Mord an einem Studenten in Idar-Oberstein hat Bundesinnenminister Seehofer vor einer Radikalisierung der Querdenker-Bewegung gewarnt.

Die politisch motivierte Gewalt durch Querdenker sei gefährlich für Deutschland, sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". Die Gruppe werde zwar immer kleiner, aber leider auch immer radikaler und brutaler. Sie könne das Land zersetzen, wenn der Rechtsstaat sie nicht mit allen Mitteln bekämpfe.



Die evangelische Theologin Käßmann rief zu Zivilcourage auf. Die Aggression der Corona-Leugner und Masken-Verweigerer werde immer roher, schrieb die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland in der Zeitung. Sie verwies auf entsprechende Berichte von Zugbegleitern, Busfahrern oder Mitarbeitern in der Gastronomie und im Einzelhandel.



In Idar-Oberstein hatte am vergangenen Wochenende nach bisherigen Erkenntnissen ein Mann einen 20-jährigen Tankstellen-Mitarbeiter erschossen, der ihn zum Tragen einer Maske aufgefordert hatte.

