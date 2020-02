Die SPD-Vorsitzende Esken hat nach dem Erhalt einer Morddrohung die Behörden aufgefordert, die Ermittlungen gegen rechten Terror voranzutreiben.

Um solche Fälle aufzuklären, müsse ein steter Verfolgungsdruck gegen rechte Hasskriminalität aufgebaut werden, erklärte Esken per Twitter. Sie veröffentlichte eine an sie adressierte E-Mail, in der Unbekannte damit drohen, sie mit einem Beil oder einer Rohrbombe anzugreifen. Auch Foltermethoden werden in dem Schreiben ausgemalt. Bedroht werden auch die Angestellten in Eskens Bundestagsbüro. Die Verfasser der E-Mail an die SPD-Vorsitzende bezeichnen sich selbst als "Todesschwadron88".