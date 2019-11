Die Morddrohungen gegen die ehemaligen Parteivorsitzenden der Grünen, Roth und Özdemir, sollen von der rechtsextremen Gruppe "Atomwaffen Division Deutschland" stammen. Wir haben zusammengefasst, was bislang über die Organisation bekannt ist.

Was ist passiert?

In E-Mails an die Grünen-Politiker steht nach Angaben der Partei, die beiden würden auf der Todesliste der rechtsextremen Gruppe "Atomwaffen Division Deutschland" ganz oben stehen. Die Funke-Mediengruppe zitiert aus der Drohnachricht: "Zurzeit sind wir am Planen wie und wann wir Sie hinrichten werden, bei der nächsten öffentlichen Kundgebung? Oder werden sie von uns vor ihrem Wohnort abfangen."



Der Bundestagsabgeordnete Özdemir hat das Bundeskriminalamt eingeschaltet. Bundestagsvizepräsidentin Roth sagte, dass sie sich durch dumpfen Hass nicht davon abbringen lasse, sich für eine vielfältige und weltoffene Gesellschaft einzusetzen.

Wer steckt hinter den Morddrohungen?

Die Ursprünge des rechtsextremistischen Netzwerks "Atomwaffen Division", das als besonders radikal und gewaltbereit gilt, liegen in den USA. Die Gruppierung gründet sich 2015 im Internetforum "Ironmarch.org", in dem sich Rechtsradikale aus aller Welt austauschen. In sogenannten "Hate Camps" bereiten sich die Mitglieder mit militärischen Trainings auf einen "Rassenkrieg" vor, der ihrer Ansicht nach kurz bevorsteht, berichtet der Spiegel.



Offizielle Anhängerzahlen sind nicht bekannt. Laut New York Times soll es sich in den USA um schätzungsweise 80 Mitglieder handeln. Der Verfassungsschutz beobachtet den deutschen Ableger der Gruppe nach eigenen Angaben genau. Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass es sich bei der "Atomwaffen Division“ um eine terroristische Vereinigung handelt, hatten die deutschen Sicherheitsbehörden im vergangenen Sommer jedoch noch verneint.

Wie gewaltbereit ist die "Atomwaffen Division"?

In den USA wird die Gruppe mit mehreren Morden in Verbindung gebracht. 2017 ermordete ein 18-jähriger Anhänger aus Florida zwei Mitbewohner und nahm in einem Geschäft Geiseln. In der Garage eines Freundes des Täters fand das FBI anschließend Schusswaffen und Sprengstoff sowie ein Foto von Timothy McVeigh, der 1995 für den rechtsextremen Bombenanschlag in Oklahoma City mit 168 Toten verantwortlich war.



Weitere Gewalttaten folgten: In Virginia tötete 2017 ein 17-jähriger Sympathisant der Gruppe die Eltern seiner Ex-Freundin, weil sie seine rechtsradikale Gesinnung kritisiert hatten. 2018 erstach ein Mitglied in Kalifornien einen homosexuellen jüdischen Studenten. Im Februar 2019 wurde ein Anhänger festgenommen, der nach Informationen des FBI einen Bombenanschlag geplant hatte.

Welche Taten sind in Deutschland bekannt?

Seit 2018 umwirbt die "Atomwaffen Division" gezielt deutsche Sympathisanten. So kursierten deutschsprachige Propaganda-Videos mit Aufrufen, sich der Gruppierung anzuschließen. In diesem Jahr waren zudem Flugblätter der Gruppierung in Frankfurt und Köln aufgetaucht - mit Aufrufen zu Gewalt.