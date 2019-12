Im Fall der ermordeten maltesischen Journalistin Galizia hat "Reporter ohne Grenzen" gemeinsam mit Hinterbliebenen drei mutmaßliche Schlüsselfiguren verklagt.

Die Organisation erklärte, die Klage sei bei der Staatsanwaltschaft Paris eingereicht worden. Sie richte sich gegen den Geschäftsmann Fenech, den ehemaligen maltesischen Kabinettschef Schembri und den früheren Minister Mizzi. Ihnen werde Beihilfe zum Mord sowie Bestechung beziehungsweise Bestechlichkeit vorgeworfen.



Galizia war im Oktober 2017 mit einer Autobombe ermordet worden. Sie hatte über Korruption und illegale Geschäfte in ihrem Land berichtet und dabei auch Regierungsmitglieder angeprangert. Gegen Fenech war am Samstag als möglicher Drahtzieher der Tat Anklage erhoben worden. Er soll Schembri und Mizzi bestochen haben, um an lukrative Staatsaufträge zu kommen. Die drei weisen die Vorwürfe zurück. Der maltesische Ministerpräsident Muscat hatte am Sonntag seinen Rücktritt angekündigt.