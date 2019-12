Russland hat den Vorwurf deutscher Behörden zurückgewiesen, die Aufklärung des Mords an einem Georgier nicht ausreichend zu unterstützen.

Der russische Außenminister Lawrow sagte in Bratislava, ihm sei nicht bekannt, worauf sich so eine Einschätzung stütze. Es gebe zahlreiche Kanäle zwischen Berlin und Moskau, die genutzt würden. So könne man nicht mit Russland reden.



Im August war ein Georgier in einem Park in Berlin erschossen worden. Wegen des Verdachts, dass staatliche Stellen in Russland oder der Teilrepublik Tschetschenien den Mord in Auftrag gegeben hätten, übernahm die Bundesanwaltschaft den Fall. Im Zuge dieser Ermittlungen wies die Bundesregierung zwei russische Diplomaten aus, weil Moskau nicht ausreichend kooperiere. Russland kündigte daraufhin eigene Schritte an.