Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Bartsch, hat von Russland verlangt, bei der Aufklärung des Mordes an einem Georgier in Berlin mit Deutschland zu kooperieren.

Alles andere sei inakzeptabel, sagte Bartsch im Deutschlandfunk (Audio-Link). Außerdem bleibe sonst der Verdacht, dass die Tat tatsächlich staatlich gelenkt sei. Richtig sei auch die Ausweisung zweier russischer Diplomaten in dem Zusammenhang. Von einer Eskalation riet der Linken-Politiker jedoch ab. Zum einen sollten die Ergebnisse der Ermittlungen abgewartet werden, zum anderen treffe Bundeskanzlerin Merkel am Montag den russischen Präsidenten. Sie habe bei den Gesprächen zum Ukraine-Konflikt in Frankreich die Gelegenheit, zu agieren. Danach werde es sicher Schlussfolgerungen geben, auch von russischer Seite, meinte Bartsch.



Im August war ein Georgier in einem Park in Berlin erschossen worden. Wegen des Verdachts, dass staatliche Stellen in Russland oder der Teilrepublik Tschetschenien den Mord in Auftrag gegeben hätten, übernahm die Bundesanwaltschaft den Fall.