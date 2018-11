Der US-Geheimdienst CIA ist nach einem Zeitungsbericht zu dem Schluss gekommen, dass der saudische Kronprinz bin Salman die Ermordung des Journalisten Khashoggi angeordnet hat.

Das berichtet die "Washington Post". Regierungsvertreter in Washington hielten die CIA-Bewertung für glaubwürdig. Die saudische Führung hat eine Verstrickung bin Salmans stets bestritten.



Khashoggi wurde Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet. Dies hatte Riad erst nach langem Zögern eingeräumt. Sein Leichnam blieb jedoch verschwunden. Insgesamt sind elf Verdächtige in Saudi-Arabien angeklagt.