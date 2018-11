Der US-Geheimdienst CIA ist nach einem Zeitungsbericht zu dem Schluss gekommen, dass der saudische Kronprinz bin Salman die Ermordung des Journalisten Khashoggi angeordnet hat. Das berichtet die "Washington Post".

Die CIA beruft sich demnach in ihrer Einschätzung unter anderem auf ein Telefonat zwischen Kashoggi und dem Bruder des Kronprinzen, dem saudischen Botschafter in den USA. Dieser habe Kashoggi geraten wegen benötigter Dokumente ins saudische Konsulat in Istanbul zu gehen und erklärt, dort sei es sicher. Es sei jedoch nicht klar, ob der Botschafter wusste, dass Kashoggi dort getötet werden würde. Das Telefonat soll auf Anordnung des Kronprinzen getätigt worden sein. Der saudische Botschafter teilte auf Twitter mit, er habe nicht mit Kashoggi gesprochen.



Die saudische Führung hat eine Verstrickung des Kronprinzen in die Tat stets bestritten. Kashoggi wurde Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet. Dies hatte Riad erst nach langem Zögern eingeräumt. Insgesamt sind elf Verdächtige in Saudi-Arabien angeklagt.



Das "Wall Street Journal" berichtet unter Berufung auf eine nicht genannte Quelle, die Tötung des Journalisten sei ohne die Beteiligung des Kronprinzen gar nicht möglich gewesen.