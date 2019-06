Im Fall des ermordeten saudischen Journalisten Khashoggi gibt es nach Angaben der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen glaubhafte Hinweise auf eine persönliche Verwicklung von Kronprinz Salman.

Zur Klärung der Schuldfrage seien weiterführende Untersuchungen nötig, schrieb die UNO-Menschenrechtsexpertin Callamard in ihrem 101 Seiten langen Untersuchungsbericht. Ihrer Einschätzung zufolge ist es nicht glaubhaft, dass das saudische Mordkommando ohne das Wissen von Salman entsandt wurde.



Außerdem hätte die Zerstörung der Beweismittel im Konsulat in Istanbul nicht stattfinden können, ohne Salman zu infomieren. Callamard sprach sich für Untersuchungen aus, die feststellen sollen, ob die Schwelle krimineller Verantwortung überschritten worden sei. Zudem fordert sie internationale Sanktionen gegen Salman.



Die Berichterstatterin betont aber auch, dass sie den Fall nicht an einer einzigen Person festmachen wolle. Die Suche nach Gerechtigkeit beruht nicht darauf, einen "rauchenden Colt" oder die Person zu finden, die ihn in Händen halte. Sie wolle vor allem jene ausfindig machen, die ihre Machtposition in diesem Fall missbraucht hätten.



Khashoggi war im Oktober letzten Jahres von einem saudischen Spezialkommando ermordet worden. Die saudische Führung hat dies nach internationalem Druck eingeräumt. Elf Männer wurden vor Gericht gestellt. Der US-Geheimdienst CIA nannte es vor einiger Zeit wahrscheinlich, dass Kronprinz Salman die Tötung Khashoggis beauftragt habe.