Sieben Monate nach dem Mord an dem Journalisten Kuciak und dessen Verlobter haben die slowakischen Behörden Anklagen erhoben.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Bratislava müssen sich drei Verdächtige wegen Mordes und weiterer Straftaten vor Gericht verantworten. Fünf weitere Personen, die gestern festgenommen worden waren, seien nach einer Vernehmung freigelassen worden.



Der Investigativreporter und seine Partnerin waren im Februar in ihrem Haus erschossen worden. Er hatte zu möglichen Verbindungen der italienischen Mafia zu slowakischen Regierungsmitarbeitern recherchiert. Die nach seinem Tod veröffentlichten Berichte lösten Massendemonstrationen aus. In der Folge traten die slowakische Regierung sowie der Polizeipräsident zurück.