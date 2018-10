Im Fall des getöteten slowakischen Enthüllungsjournalisten Kuciak geht die Polizei von einem Auftragsmord aus.

Der zuständige Staatswanwalt teilte mit, die am Freitag verhaftete Übersetzerin habe für die Tat 70.000 Euro ausbezahlt. Bei den am Tag zuvor festgenommenen Männern handele es sich um den mutmaßlichen Mörder und zwei Komplizen. Kuciak und seine Verlobte waren im Februar in ihrem Haus erschossen worden. Der Journalist hatte zu möglichen Verbindungen der italienischen Mafia zu slowakischen Regierungsmitarbeitern recherchiert.