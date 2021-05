Im Mordfall des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke ist gegen den mutmaßlichen Verkäufer der Schusswaffe Anklage erhoben worden.

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf wirft einem 65-Jährigen aus Ostwestfalen fahrlässige Tötung und Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Der Angeklagte soll Lübckes Mörder die Tatwaffe samt Munition verkauft haben. Der Beschuldigte war bereits nach dem Mord festgenommen worden. Den Haftbefehl hob der Bundesgerichtshof damals aber auf, weil gegen ihn kein hinreichender Tatverdacht für eine Beihilfe bestand.



Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 an seinem Wohnhaus aus nächster Nähe erschossen worden. Der aus rechtsextremistischen Motiven handelnde Täter wurde Ende Januar vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.