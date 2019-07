Bundespräsident Steinmeier hat die zunehmenden Angriffe auf Kommunalpolitiker als Gefahr für die Demokratie bezeichnet.

Er sagte in Berlin, es seien nicht nur Angriffe auf einzelne Personen, sondern Angriffe auf die Wurzeln der Demokratie. Kommunalpolitiker wie Bürgermeister und Stadträte brauchten Rückendeckung aus der ganzen Breite der Gesellschaft. Sie seien das Gesicht und die Stimme der Demokratie.



Steinmeier traf sich in Berlin mit Kommunalpolitikern. Die Gespräche sind eine Reaktion auf den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke.