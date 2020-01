Der Hauptverdächtige im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke hatte engere Verbindungen zur AfD als bislang bekannt.

Ein Parteisprecher bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur einen Bericht des NDR, wonach der mutmaßliche Mörder Stephan E. während des hessischen Landtagswahlkampfs 2018 Veranstaltungen der AfD besucht habe. Außerdem habe er beim Plakatieren geholfen, sagte der Sprecher. Stephan E. sei der Partei bis dahin aber unbekannt gewesen.



Bisher waren lediglich eine Spende des Mannes an die AfD und die Teilnahme an einer Demonstration der Partei in Chemnitz bekannt.



Stephan E. hatte den Mord an Lübcke zunächst gestanden. Inzwischen bestreitet er die Tat jedoch und bezichtigt stattdessen einen Komplizen, den tödlichen Schuss versehentlich abgegeben zu haben.