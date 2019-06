Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat der AfD eine Mitverantwortung für die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke gegeben.

Im Fall Lübcke lasse sich deutlich sehen, wie Hass und Hetze, wie sie auch von der AfD betrieben werde, Hemmschwellen so absenke, dass sie offenbar in pure Gewalt umschlagen würden, sagte sie bei einem Besuch in Paris. Rechtspopulismus sei für jeden Staat eine große Gefahr. Mit Blick auf die Geschichte in Deutschland sei das für die Bundesrepublik aber eine noch größere Herausforderung. Der frühere CDU-Generalsekretär Tauber schrieb in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Die Welt", die AfD habe mit der Entgrenzung der Sprache den Weg bereitet für die Entgrenzung der Gewalt. Einige AfD-Politiker wie Björn Höcke und Alice Weidel trügen Mitschuld am Tod Lübckes.