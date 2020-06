Nach Recherchen des NDR hat eine Panne beim Verfassungsschutz dazu geführt, dass der mutmaßliche Komplize im Mordfall Lübcke legal Waffen erwerben konnte.

Demnach wurden Erkenntnisse zu rechtsextremistischen Aktivitäten nicht an die Waffenbehörde weitergeleitet. Unter anderem wurde der Mann im Jahr 2011 für einen rechtsextremistischen YouTube-Kanal verantwortlich gemacht. Außerdem gab es Hinweise, dass er an einem Neonazi-Aufmarsch teilnehmen wollte.



Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war vor einem Jahr erschossen worden. Am Dienstag beginnt der Prozess gegen einen tatverdächtigen Neonazi und einen weiteren Mann.