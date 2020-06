Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat ein Jahr nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke die Anklage zugelassen.

Damit kann der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter und seinen vermuteten Komplizen am 16. Juni beginnen. Zudem ordnete das Gericht an, die beiden Beschuldigten in Untersuchungshaft zu belassen. Ende Oktober soll ein Urteil gesprochen werden. Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen worden. Hauptangeklagter ist der Rechtsextreme Stephan E. Er hatte die Tat zunächst zugegeben, sein Geständnis später aber wieder zurückgezogen.

Blumen und Kränze zum Gedenken

In Kassel und Wiesbaden wurde heute an den CDU-Politiker erinnert. Vor dem Kasseler Regierungspräsidium legten viele Menschen Blumen und Kränze nieder. Für die Mitarbeiter der Behörde gab es eine digitale Andacht in der Kasseler Stadtkirche St. Martin. Die Bürgerinitiative "Offen für Vielfalt" hat zudem Plakate mit der Aufschrift "Demokratische Werte sind unsterblich" verteilt und dazu aufgerufen, diese sichtbar aufzuhängen. Auch in der hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden wurde ein Kranz niedergelegt. Bereits gestern würdigte Ministerpräsident Bouffier an Lübckes Grab dessen Verdienste.

Was geschah in der Nacht zum 2. Juni 2019?

