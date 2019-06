Der Deutsche Städtetag sorgt sich angesichts der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke um die Sicherheit von Aktiven in der Politik.

Städtetagspräsident Jung sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, gerade auf kommunaler Ebene seien Politikerinnen und Politiker in den letzten Jahren vermehrt Drohungen und Anfeindungen ausgesetzt. Es sei wichtig, die Grundwerte des gesellschaftlichen Zusammenlebens entschlossen zu verteidigen.



Der CDU-Politiker war am 2. Juni auf seiner Terrasse in Wolfshagen-Istha erschossen worden. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung geht die Polizei Hinweisen nach, dass die Tat von mehr als einer Person begangen worden sein könnte.