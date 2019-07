Im Mordfall Lübcke hat der Tatverdächtige sein Geständnis widerrufen.

Stephan E.'s neuer Anwalt teilte mit, sein Mandant nehme seine ursprüngliche Aussage zurück. Zuvor hatte unter anderem der SWR darüber berichtet. Demnach hieß es aus Ermittlerkreisen, der Widerruf habe keine Auswirkungen auf die weitere Arbeit: Das ursprüngliche Geständnis von Stephan E. sei so ausführlich und detailreich gewesen, dass die weiteren Ermittlungen sich weiter darauf stützten. Man halte die Rücknahme des Geständnisses für Taktik im anstehenden Gerichtsverfahren.



Ein Richter am Bundesgerichtshof erließ einen neuen Haftbefehl. Er ersetzt den Haftbefehl des Amtsgerichts Kassel, auf dessen Grundlage Stephan E. bereits Mitte Juni in Unterschungshaft genommen wurde. Dieser neue Haftbefehl war aus formalen Gründen erforderlich, weil die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen hat.



Stephan E. steht im Verdacht, am 2. Juni den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke erschossen zu haben. Es wird vermutet, dass er aus rechtsextremen Motiven gehandelt hat.