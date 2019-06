Im Mordfall Lübcke gibt es offenbar ein Geständnis. Der inhaftierte Verdächtige soll die Tat zugegeben haben. Das melden mehrere Medien. Sie berufen sich auf eine Sitzung des Innenausschusses.

Laut den Berichten haben Teilnehmer der nicht-öffentlichen Sondersitzung über das Geständnis berichtet. Sie berufen sich dabei auf Generalbundesanwalt Frank. Demnach soll der Tatverdächtige angegeben haben, dass er allein gehandelt hat.



Der Ausschuss will vor allem Klarheit darüber, ob der mutmaßliche Täter Teil eines rechtsextremen Netzwerks ist. Der 45-Jährige ist mehrfach vorbestraft und hatte zumindest in der Vergangenheit Kontakte zur rechtsextremen Szene. Auch Bundesinnenminister Seehofer, Verfassungsschutzpräsident Haldenwang und der Chef des Bundeskriminalamts, Münch, sollen den Abgeordneten in der Sitzung Rede und Anwort stehen.



Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war Anfang Juni erschossen worden. In der Vergangenheit war der CDU-Politiker wegen seiner Haltung zur Flüchtlingspolitik bedroht worden. Er hatte sich 2015 auf einer Informationsveranstaltung gegen Schmährufe gewehrt und gesagt, wenn Deutsche gewisse Werte des Zusammenlebens nicht teilten, könnten sie das Land verlassen.