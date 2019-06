Im Mordfall Lübcke hat es zwei weitere Festnahmen gegeben.

Das bestätigte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Nach Medienberichten handelt es sich um zwei Männer, die dem mutmaßlichen Täter Waffen besorgt haben sollen. Einer der beiden sei Vermittler gewesen, der andere Verkäufer. In der vergangenen Nacht habe es Durchsuchungen gegeben. Weiter hieß es, der geständige Verdächtige habe zugegeben, zahlreiche Waffen zu besitzen und auch offenbart, wo diese versteckt gewesen seien. Ermittler hätten sie schließlich in einem Erddepot auf dem Gelände seines Arbeitgebers gefunden.



Mit dem Fall Lübcke befasst sich heute der Bundestag in einer Aktuellen Stunde. Die Debatte trägt den Titel "Für den Schutz unserer Demokratie - Gegen Hass und rechtsextreme Gewalt".