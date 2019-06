Im Fall des ermordeten Regierungspräsidenten Lübcke hat es zwei weitere Festnahmen gegeben.

Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, handelt es sich um zwei Männer, die der Beihilfe zum Mord verdächtigt werden. Einer von ihnen soll dem mutmaßlichen Täter Stephan E. die Tatwaffe verkauft haben. Der andere soll den Kontakt zwischen den beiden hergestellt haben. Es bestünden aber keine Anhaltspunkte, dass die beiden von den Anschlagsplänen gewusst hätten, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft. Man gehe daher weiterhin nicht von der Bildung einer terroristischen Vereinigung aus.



Nach Medienangaben wurden zudem in mehreren Verstecken Waffen von Stephan E. gefunden. Dieser habe den Ermittlern in seinem Geständnis die Orte genannt, berichten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung".

Opposition fordert gründliche Aufarbeitung

Mit dem Mordfall Lübcke hat sich in einer aktuellen Stunde auch der Bundestag beschäftigt. Der Grünen-Politiker von Notz erklärte, aus dieser schrecklichen Tat wachse Verantwortung. In der Vergangenheit sei man bei ähnlichen Fällen viel zu schnell von Einzeltätern ausgegangen. Dies habe den Blick auf die dahinterstehenden rechten Netzwerke verhindert. Ein solcher Kardinalfehler dürfe sich diesmal nicht wiederholen.



Ähnlich äußerte sich die stellvertretende Vorsitzende der Linken, Renner. Sie forderte, den Verfassungsschutz durch eine unabhängige Beobachtungsstelle zu ersetzen, um rechte Strukturen besser zu bekämpfen.



Der Abgeordnete der FDP, Thomae, erklärte, der Tod von Lübcke müsse jeden Demokraten empören und zu Trauer veranlassen. Der AfD-Politiker Hess forderte eine schnelle Aufklärung des Mordes und harte Strafen, um für Abschreckung zu sorgen. Die neue Bundesjustizministerin Lambrecht erklärte, man lasse sich von dem braunen Sumpf nicht einschüchtern. Die SPD-Politikerin hatte am Morgen ihren Amtseid abgelegt.

Lambrecht fordert Kampf gegen Rechts

Die neue Bundesjustizministerin Lambrecht rief alle Demokraten in Deutschland zu einem engagierten Eintreten gegen Rechtsextremismus. Man lasse sich von dem braunen Sumpf nicht einschüchtern, sagte die SPD-Politikerin in einer Aktuellen Stunde des Bundestages zum Mordfall Lübcke. Rechtsextreme Gewalt bezeichnete sie als das Ergebnis eines schleichenden Prozesses. Intoleranz führe zu Hass, Hass zu Bedrohungen. Diese wiederum führten zu Gewalt. Lambrecht forderte, diese Spirale müsse gestoppt werden.



Bundesinnenminister Seehofer verteidigte im Bundestag die Sicherheitsbehörden. Sie leisteten eine hervorragende Arbeit bei der Aufklärung des Mordfalls Lübcke. Es gebe daher keinen Grund, die Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik infrage zu stellen. Gleichwohl sei es wichtig, die analytischen Fähigkeiten der Behörden weiter auszubauen. Dies sei sehr personalintensiv und erfordere eine weitere Aufstockung in diesem Bereich, so Seehofer.