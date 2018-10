Knapp zwei Wochen nach dem Mord an der bulgarischen Journalistin Marinowa ist der mutmaßliche Täter dem Haftrichter vorgeführt worden.

Der 20-Jährige muss nun wegen Fluchtgefahr bis zum Beginn eines Prozesses in Untersuchungshaft bleiben. Vor gut einer Woche war der Bulgare im niedersächsischen Stade festgenommen worden, wo er sich bei Verwandten aufhielt. Vorgestern wurde er von den deutschen Behörden an sein Heimatland ausgeliefert. Der Beschuldigte gab an, Marinowa im Zuge eines Streits angegriffen und ins Gesicht geschlagen zu haben, sich aber an nichts Weiteres erinnern zu können. Laut Anklage wurde die 30-jährige TV-Moderatorin in einem Park in der nordbulgarischen Stadt Russe vergewaltigt und ermordet.