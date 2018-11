Bundespolizeipräsident Romann muss wegen seines Vorgehens im Mordfall Susanna kein Disziplinarverfahren fürchten.

Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums an die Grünen hervor, aus der die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland zitieren. Romann war im Juni zusammen mit mehreren Bundespolizisten in den Irak geflogen, um Susannas mutmaßlichen Mörder zurück nach Deutschland zu holen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb wegen des Vorwurfs der Freiheitsberaubung. Das Ministerium sieht jedoch nach eigenen Angaben keine Anhaltspunkte für ein Dienstvergehen.



Der Verdächtige hat inzwischen gestanden, die 14-jährige Susanna aus Mainz im Juni getötet zu haben. Er war nach dem Verbrechen in den Irak geflohen. Zuvor hatte er als Asylbewerber in Deutschland gelebt.